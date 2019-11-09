شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. النقاز يصل تونس ويكشف موقفه من عروض الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، إلى تونس تمهيداً لانضمامه إلى نسور قرطاج فى معسكر منتخب تونس الذى سينطلق غداً الأحد استعدادا لخوض مباراتى ليبيا وغينيا الاستوائية فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وشهدت الفترة الماضية حديث التونسى حمدى النقاز حول تلقيه عروضاً سيناقشها مع إدارة نادى الزمالك فى المرحلة المقبلة، وفى نفس الوقت كشف مصدر مسؤول بالزمالك لـ"سوبر كورة" أن النادى الأبيض لن يفرط فى خدمات أي لاعب من القوام الأساسى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل.

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