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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 0 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حسين الشحات يرفض مغادرة معسكر المنتخب فى يوم الإجازة ويتمسك بالتدريب، المنتخب الأولمبى يوافق على استمرار طاهر ومرعى حتى نهاية البطولة بسبب الروح.

حسين الشحات يرفض مغادرة معسكر المنتخب فى يوم الإجازة ويتمسك بالتدريب

رفض حسين الشحات لاعب الأهلى مغادرة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال يوم الراحة الذى حصل عليه الفريق أمس، الجمعة، وفضل الاستمرار فى الفندق من أجل التجهيز والتدريب استعدادًا للمشاركة فى مباراة جزر القمر المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

المنتخب الأولمبى يوافق على استمرار طاهر ومرعى حتى نهاية البطولة بسبب الروح

وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي ، بقيادة شوقى غريب، على استمرار الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى فى معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، رغم إصابة الثنائى واستبعادهما رسمياً من البطولة.

الزمالك يرفض رحيل أبو جبل فى شتاء يناير بسبب القائمة الأفريقية

يرفض مسؤولو الزمالك، فكرة رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك لقيده فى قائمة الفريق بمنافسات دورى أبطال إفريقيا حيث يمتلك الأبيض 3 حراس فى القائمة الأفريقية وهم محمد عواد ومحمد صبحى وأبو جبل مع اكتفاء الأبيض بقيد الحارس محمود جنش محليا وذلك لامتلاك الأبيض مقعد وحيد فى قائمته الأفريقية.

الأهلي يتراجع ويقرر تأجيل صفقة "تراوري" لانتقالات الصيف

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تراجع النادي الاهلي عن التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن قطع مسئولو الاهلي شوطاً في هذه الصفقة التى أراد الأهلي إتمامها لتدعيم خط الوسط.

الأهلي يبحث عن وديتين خلال توقف الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدورى الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر، وأيضا المنتخب الأولمبى بمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات طوكيو 202 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

المنتخب الأولمبى يخوض تدريبه فى ستاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة غانا

يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة و النصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

الأشعة تثبت إصابة لاعب الإسماعيلى بتمزق فى أربطة القدم

أثبتت الأشعة التى أجراها مصطفى فارس، صانع ألعاب الاسماعيلى ، تعرضه لتمزق فى أربطة القدم ما دفع الجهاز الطبى للدراويش لوضع قدم اللاعب فى الجبس لمدة أسبوع، يبدأ بعدها التأهيل تمهيداً للعودة للملاعب.