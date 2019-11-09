شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمود متولى يُكرر سيناريو على معلول فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل سببتها تجدد إصابة محمود متولى، مدافع النادى الأهلى، بتمزق فى العضلة الخلفية، وفقاً لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذى أكد انفراد سوبر كورة.

وأكد الطبيب الألمانى، الذى عرضت عليه نتائج أشعة السونار الخاصة بمحمود متولى على هامش معسكر الإمارات، أن إصابة اللاعب تجددت وسيحتاج للعلاج لمدة 5 أسابيع من الآن.

وكان محمود متولى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى مع انطلاق الموسم الأمر الذى احتاج لـ5 أسابيع للعلاج قبل أن يعود للتأهيل إلا أن اللاعب سرعان ما تجددت إصابته.

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