شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة العالم المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار. وفاز عبد الجواد على منافسه المكسيكي سيزار سالازار بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-6, 11-5, 11-7. فيما خسر محمد الشربيني أمام منافسه الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 6-11, 11-9, 14-12. كما خسر يوسف إبراهيم أمام منافسه جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-4.

كريم عبد الجواد وسالازار Advertisements

كريم عبد الجواد

محمد الشربيني

يوسف ابراهيم

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