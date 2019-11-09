شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. عبد الرحيم العرجون يغتال أحلام الأهلى فى التتويج باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 2007 خسر الاهلى لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح نظيره النجم الساحلى فى اللقاء الذى شهد فضيحة تحكيمية مدوية بعدما تغاضى المغربى عبد الرحيم العرجون حكم اللقاء عن احتساب ركلتى جزاء للمارد الأحمر لصالح الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمد أبو تريكة وتوج بطل تونس باللقب الأفريقى بالفوز 3-1 .

تقدم النجم الساحلى بهدف عفوان الغربى، لكن عماد النحاس عدل النتيجة فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى، قبل أن يتعرض عماد النحاس للطرد، ويرفض العرجون احتساب ركلة جزاء صحيحة للأحمر، ويسجل النجم ثنائية فى الوقت بدل الضائع عن طريق أمين الشرميطى وموسى نارى.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:عصام الحضري،عماد النحاس،شادي محمد،أحمد السيد،اسلام الشاطر،”حسن مصطفي”،جيلبرتو”أحمد شديد قناوي”،حسام عاشور،أنيس بوجبلبان،”احمد صديق”،محمد أبوتريكة،عماد متعب،فلافيو.

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وتغاضى حكم موقعة الذهاب فى سوسة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح محمد بركات، نجم الأهلى وقتها، بل وسارع بإشهار البطاقة الصفراء للزئبقى بداعى التمثيل.