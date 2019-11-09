شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه إنبى وديًا تحقيقا لرغبة المدير الفنى اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس مباراة ودية ثانية بعد مواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

واتفق الجهاز الإداري للفريق الدجلاوى مع نظرائهم بإنبى لخوض مباراة ودية بينهما يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك وفقًا لرغبة الخواجة اليوناني الذى طلب خوض مباراتين قويتين قبل استئناف الدوري ومواجهة نادى مصر في الأسبوع السادس من الدورى.

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك طلب من إدارة النادي توفير مباراتين وديتين استعدادا لمواجهتي إنبي في الدوري ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد خوض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من جولدي ومنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي.