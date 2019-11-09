شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة.. فايلر يرفض كهربا بالأهلى.. وشكابالا يعود لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى تدريبات الفريق فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

ليستر سيتي ضد آرسنال .. إيمري يسجل الظهور الـ50 في الدوري الانجليزي

Advertisements

يستعد أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزى، لتسجيل الظهور الـ 50 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام ليستر سيتي في المباراة التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "كينج باور".