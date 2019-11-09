اخبار الرياضه

نشرة سوبر كورة.. فايلر يرفض كهربا بالأهلى.. وشكابالا يعود لتدريبات الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة.. فايلر يرفض كهربا بالأهلى.. وشكابالا يعود لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف شوقى غريب  المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى تدريبات الفريق فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

ليستر سيتي ضد آرسنال .. إيمري يسجل الظهور الـ50 في الدوري الانجليزي

Advertisements

يستعد أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال  الإنجليزى، لتسجيل الظهور الـ 50 في مسابقة الممتاز "البريميرليج" أمام ليستر سيتي في المباراة التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "كينج باور".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة سوبر كورة.. فايلر يرفض كهربا بالأهلى.. وشكابالا يعود لتدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا