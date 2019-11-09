سوبر كورة.. محمد عنتر يفاجئ الزمالك بطلب الرحيل فى يناير "معاراً"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك فى الرحيل معاراً عن قلعة ميت عقبة، وذلك فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، لخروجه من حسابات المشاركة بصورة كبيرة هذا الموسم مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق. كما يرغب "عنتر" فى الخروج معاراً من القلعة البيضاء إلى أحد أندية الدورى الممتاز وذلك حتى يتثنى له المشاركة بصورة أساسية، لصعوبة مشاركته مع الفريق الأبيض فى ظل تواجد أكثر من لاعب فى مركزه. Advertisements لمعرفة موقف الزمالك من طلب إعارة عنتر فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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