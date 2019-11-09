شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ شوقى غريب صباح الأحد استعداداً لغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة والنصف صباح غد، الأحد، استعداداً لمباراة غانا المقرر لها الثامنة مساء الاثنين فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، رغم إصابة الثنائى واستبعادهما رسمياً من البطولة.

ويقام المؤتمر الصحفي لشوقى غريب باستاد القاهرة فى حضور رمضان صبحى قائد الفريق بناءً على لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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وكان الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، استدعى الثنائى محمد صادق وناصر منسى للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الأفريقية تحت 23 عاما.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.