عمرو طارق يتحدث لمصراوي عن فوزه بأفضل صفقة هذا الموسم في ريدبول الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

منح نادي ريدبول نيويورك عمرو طارق لاعب المنتخب الوطني جائزة أفضل صفقة تم التعاقد معها هذا الموسم "newcomer of the year" بعد انتهاء بطولة الدوري الأمريكي.

ومن جانبه أبدى عمرو في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت سعادته بهذه الجائزة من فريق ريدبول ـ الذي يصفه بـ " الفريق العظيم"، مضيفًا:"أسعى للفوز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الموسم المقبل وأعود للمنتخب مرة أخرى".

وأتم لاعب ريدبول نيويورك، حديثه بالإشارة إلى أن طموحاته هذا الموسم مع ريدبول كانت كبيرة؛ حيث كان يريد تحقيق أكثر من ذلك ولكن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أنهت موسمه مع الفريق مبكرا بعض الشيء.