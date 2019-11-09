إصابة جديدة بصفوف الأهلي.. مدافع الفريق يغيب 5 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تجدد إصابة محمود متولي مدافع الفريق بتمزق في العضلة الخلفية. وغاب متولي عن الأهلي خلال الفترة الأخيرة بسبب نفس الإصابة، والتي تعرض لها في مواجهة الزمالك بالسوبر شهر سبتمبر الماضي. Advertisements وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إن متولي سيغيب عن الفريق لمدة 5 أسابيع للعلاج. وانضم متولي للنادي الأهلي قادما من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 15 مليون جنيه. وشارك متولي منذ قدومه للنادي الأهلي مبارتين أمام القطن الكاميروني بدوري الأبطال، والسوبر المصري أمام الزمالك.

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