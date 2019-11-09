ناصر ماهر يخضع لأشعة على " الكتف" وتحديد موقفه خلال 60 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يخضع ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأولمبي لأشعة بأحد المراكز المتخصصة على " الكتف"؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة مالي.

ناصر ماهر كان قد أُصيب خلال مباراة مالي التي أقيمت أمس الجمعة؛ حيث انتهت بفوز فريقنا الوطني بهدف نظيف ففي مستهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يتم تشخيص إصابة ناصر ماهر خلال 60 دقيقة من إجراء الأشعة وتحديد موقفه من اللحاق بالمباريات المتبقية بأمم أفريقيا.

ويتصدر المنتخب المصري قمة مجموعته برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون يحتلان المركز الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.