تشيلسي يفوز على كريستال بلاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز تشيلسي على كريستال بالاس، بهدفين دون رد، التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تامي أبراهام الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 52، قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الثاني، بينما أصبح كريستال بلاس في المركز التاسع

برصيد 15 نقطة.

Advertisements

بدأ اللقاء بضغط مبكر من لاعبي تشيلسي بحثًا عن هدف مبكر، ولكن دفاع كريستال بالاس ظهر متماسكًا أمام ضغط البلوز، لتمر العشر دقائق الأولى بسلام على الضيوف.

ومع مرور الوقت زاد تماسك دفاعات كريستال بالاس، ولجأ للتكتل الدفاعي معتمداً على الهجمات المرتدة، وكانت أخطر الهجمات في الدقيقة

11 من إنفراد تصدى له فيسنتي باناديرو.

ولم يستطيع تشيلسي الوصول إلى مرمى الفريق الضيف إلا في مناسبات قليلة، وحاول اللجوء إلى سلاح التسديد من أجل إحراز هدف التقدم ولكن باءت المحاولات بالفشل وسط سيطرة تامة من البلوز الذي سدد 11 كرة نحو المرمى، فيما لم يتمكن كريستال بالاس من الوصول إلى مرمى الفريق اللندني.

سجل تامي أبراهام الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 52، ثم سيطر البلوز على مجريات المباراة، قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 79.