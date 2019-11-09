تشكيل كوت ديفوار الأوليمبي أمام نيجيريا

أعلن حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار التشكيل الذي يخوض به مباراة نيجيريا المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب السلام بالجولة الاولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. بالجولة الاولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. جاء التشكيل كالآتي.. حراسة المرمى : إلعازر إيرا تاب. Advertisements خط الدفاع : كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو. خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي داكوي، لازار اماني. خط الهجوم: ميشيل كوامي، يوسف داو، أبو بكار دومبيا.

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