تشكيل توتنهام أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن تشكيل السبيرز أمام شيفيلد يونايتد المقرر له الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: جازانيكا Advertisements في الدفاع: سيرجي أورييه، داير، سانشيز، ديفيز في الوسط: موسى سيسوكو، ندومبيلي، لو سيلسو، ديلي آلي في الهجوم: سون، هاري كين

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