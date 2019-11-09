فرض عقوبات على برشلونة بسبب لاعبها الناشئ

قررت المحكمة الرياضية العليا " TAD "فرض عقوبات على فريق برشلونة بسبب إشراك لاعبه الشاب خوان تشومى خلال مباراة الكأس في الموسم الماضي.

وكان تشومي مدافع البارسا الشاب قد أحدث ضجة كبرى بعد مشاركته أمام ليفانتى في مباراة الذهاب بدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بعدما أوضح نادي ليفانتى أن مشاركة تشومى لم تكن قانونية بسبب إيقافه مع فريق الشباب ببرشلونة بأحدى مباريات الدرجة الثالثة .

ووفقًا لذلك لم يكن يحق لتشومى المشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة حتى ينفذ عقوبته مع فريق الشباب، وهو الأمر الذي لم يحدث بعدما شارك اللاعب بالفعل مع البارسا ضد ليفانتى فى كأس إسبانيا .

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وكانت إدارة نادي ليفانتي قدمت شكوى رسمية ضد برشلونة بسبب مشاركة تشومي الغير قانونية لكلا من لجنتى المسابقات والاستئناف للموافقة على إقصاء برشلونة من بطولة الكأس، ولكن انتهى المطاف برفض الجهتين للشكوى، ليتقدم

ليفانتي بعد ذلك بشكوى جديدة للمحكمة الرياضية العليا للحصول على حقوقه.

ووفقًا لصحيفة "أس" الإسبانية، قررت المحكمة الرياضية العليا فرض عقوبات على برشلونة بسبب قضية تشومي، وطالبت المحكمة تطبيق المادة 76 من قانون العقوبات للإتحاد الاسبانى والتي تنص في أول نقطة لها بإعلان الخصم فائز بنتيجة 3-0، ولكن هذه المباراة كانت فى الموسم الماضي لهذا قد يلجأ الاتحاد الاسبانى لفرض غرامة مالية على النادي الكاتالوني، مع فرض عقوبةعلى اللاعب تشومي فقط .

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة المالية تتراوح بين 6 الاف يورو إلى 9 الاف يورو على نادى برشلونة .