الفيوم يفوز ببطولة الجمهورية للشباب فى اختراق الضاحية

فاز فريق نادي محافظة الفيوم بالمركز الاول في بطولة الجمهورية لالعاب القوى "اختراق الضاحية " للشباب تحت 20 سنة مسافة 10 كيلو مترات والتى اقيمت اليوم بـ ستاد القاهرة الدولى وجاء نادي الزمالك المركز الثاني والثالث نادي النصر. وكانت نتائج الفريق فردي الأول علي مستوى الجمهورية عبد الرحمن احمد الديب والمركز الثاني احمد سعيد صادق والمركز الثالث محمد عادل والمركز الرابع احمد صالح والمركز الخامس عمار رمضان والمركز السادس محمد عبد الجواد والمركز السادس محمد عبد الجواد كما فاز الفريق بالمركز الاول فى اختراق الضاحية تحت 16 سنة 5 كيلومتر ومثل الفريق اللاعبين احمد عيد روبى وسيف سامح ويوسف سامح واحمد مفرح ثابت ويوسف محمود رمضان ومحمد وليد وجاء نادى الزمالك فى المركز الثانى ومؤسسة المنيا فى المركز الثالث Advertisements بينما حصل فريق الفيوم على المركز الثالث تحت 18 سنة بعد مؤسسة اسيوط التى حصلت على المركز الاول ومؤسسة المنيا فى المركز الثانى سنة بعد مؤسسة اسيوط التى حصلت على المركز الاول ومؤسسة المنيا فى المركز الثانى يرأس الجهاز الفنى للفيوم الكابتن حسن يونس شيخ مدريى العاب القوى فى مصر والكابتن مجدى التونى المدير الفنى لفريق الفيوم لالعاب القوى والذى اكد انه ذا الانجاز يتحقق لاول مره فى تاريخ نادي محافظة الفيوم واهدي الفوز الي إدارة النادي برئاسة الحاج علي مسعود رئيس مجلس الادارة و أعضاء المجلس وجماهير الفيوم وقدم الشكر الى الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس ادارة الاتحاد وابن الفيوم علي دعمه ووقوفه الي جانب فرق النادي

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