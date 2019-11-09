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الأهلي يحدد موعد عودة متولي

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أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق يحتاج ثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.
أضاف أن محمود متولي يستكمل برنامجه العلاجي

والتأهيلي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية والمباريات.
وأوضح أن متولي اجرى اشعة في الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير كما خضع للفحص الطبي لدى استشاري ألماني للإطمئنان على إصابته مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد في عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
يذكر أن محمود متولي تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك التي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتوج فيها باللقب للمرة 11.
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