أعلن إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كاس أمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما في الخامسة مساءا باستاد السلام.

ويقع منتخب نيجيريا حامل لقب البطولة في المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، بينما تضم المجموعة الاولى مصر وغانا والكاميرون ومالي ويتأهل المنتخبات اصحاب المراكز الثلاث الاولى الى اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وجاء تشكيل نيجيريا ضد كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: أدامو أبوبكر

الدفاع: أوليسيه نداه - سينسير سيث - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان

الوسط: أليو ياو آدم - كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - اولابيران

الهجوم: أورجي أوكونكو - برايت إينوباخاري. طوكيو ٢٠٢٠.حراسة المرمى: أدامو أبوبكرالدفاع: أوليسيه نداه - سينسير سيث - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفانالوسط: أليو ياو آدم - كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - اولابيرانالهجوم: أورجي أوكونكو - برايت إينوباخاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.