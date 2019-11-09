شاهد.. مباراة مباراة الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز في دوري أبطال آسيا

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز الياباني، والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء على استاد جامعة الملك سعود في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الهلال السعودي من خلال المباراة عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في دخول مباراة الإياب باليابان، من أجل تحقيق حلم بطولة دوري أبطال آسيا التي حققه الفريق مرتين فقط، من أجل إستعادة اللقب الغائب عن خزائن الهلال

منذ عام 2000.

ويأمل الهلال في حصد اللقب لإعادة الأندية العربية لمنصات التتويج في آسيا، حيث كانت اخر مرة يتوج بها فريق عربي بالبطولة بعام 2011.

ومن ناحية أخرى فإن فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني ليس بالخصم الهين، فقد حقق القريق اللقب مرتين كانت أخرهم في الموسم قبل الماضي على حساب الهلال.

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وسيكون النهائي إعادة لنهائي نسخة 2017، حيث ألتقى الفريقان بالمباراة النهائية،

وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما في السعودية ، ثم فاز الفريق الياباني على ملعبه بهدف نظيف ليتوج باللقب، وهو ما يمنح اللقاء صفة ثأرية كذلك لرغبة الهلال في الثأر من فقدان البطولة على يد نفس الفريق.

وكان الهلال السعودي تأهل للمباراة النهائي بصعوبة بعد تخطي عقبة السد القطري، حيث فاز الزعيم في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1، وحقق السد الفوز بلقاء الإياب بنتيجة 4-2، ليتأهل الفريق السعودي بفارق هدف فقط للمباراة النهائية.

أما اوراوا الياباني فقد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على جوانجزوإيفرجراند الصيني، بثلاثة أهداف نظيفة بمجموعي لقاء الذهاب والإياب.

شاهد مباراة الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز