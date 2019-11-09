تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره إيبار مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما على الملعب البلدي إبوروا، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وإيبار في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً

بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يدخل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اللقاء بنفس تشكيلة الملكي أمام جالطة سراي التركي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا باستثناء الظهير الأيسر للفريق مارسيلو الذي خرج من اللقاء مصابًا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إيبار..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

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خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، هازارد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في الليجا برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثانى ونقطة واحده عن ريال سوسيداد المتصدر برصيد 23 نقطة، بينما يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

شاهد..مباراة ريال مدريد أمام إيبار بالدوري الإسباني