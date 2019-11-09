أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

تقدم تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس بهدف من لمسة فنية برازيلية مذهلة للاعب ويليان بورجوس أنهاها الدولي الإنجليزي تامي أبراهام لهدف مطلع الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية لمباريات اليوم السبت 9-11-2019 بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يضيف بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليضمن تشيلسي النقاط الثلاث.

الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، انتهت بالتعادل السلبي، رغم الخطة الهجومية التي بدأ بها لامبارد المباراة، حيث دفع بالرباعي كريستيان بوليسيتش وماونت وويليان وأبراهام في الخط الأمامي وخلفهم الكرواتي الموهوب كوفاشيتش.

بينما اعتمد المدير الفني لكريستال بالاس “روي هودسون” على خطة دفاعية مكونة من 4 مدافعين وأمامهم 3 لاعبين بمهام دفاعية هم “شيخ كوياتي وميليفوجيفيتش ومكارثر”.

وركز كريستال بالاس طوال المباراة على تهديد مرمى الحارس الإسباني “كيبا آريزابلاجا” بالهجمات المرتدة عن طريق الثلاثي تاوسيند وزاها وجوردان أيو.

ورفع تامي أبراهام بهدفه أمام كريستال بالاس اليوم رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ 10، متساويًا مع مواطنه جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي والذي تنتظره مباراة قوية أمام آرسنال مساء اليوم ضمن الجولة الـ12 من البريميرليج.

وترك أبراهام مكانه في تشكيلة تشيلسي بعد الدقيقة 72 للاعب البلجيكي ميشي باتشواي الذي اعتاد اللعب في نفس هذا التوقيت منذ بداية الموسم الحالي مع التألق الكبير لأبراهام العائد من إعارة ناجحة مع سوانسي سيتي.

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وفي الدقيقة 78 من المباراة تابع بوليسيتش تسديدة ارتطمت في المدافعين من باتشواي، ليسجل الهدف الثاني لأسود غرب لندن، ويضمن النقاط الثلاث.

وضغط تشيلسي بهذا الفوز على مانشستر سيتي قبل رحيله إلى ملعب آنفيلد روود لمواجهة ليفربول في ختام مباريات الجولة يوم غد الأحد، حيث تقدم تشيلسي إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي بات في المركز الثالث بشكل مؤقت.

أهداف تشيلسي وكريستال بالاس اليوم

هدف تشيلسي الأول ، في الدقيقة 52 “تامي أبراهام”

هدف تشيلسي الثاني، في الدقيقة 78 “بوليسيتش”