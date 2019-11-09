نتيجة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز فى نهائي دوري أبطال آسيا 2019-2020

يحل نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني ضيفاً ثقيلاً على نادي الهلال السعودي فى أهم مباريات اليوم لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019-2020, والمقرر السبت 9-11-2019 علي ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:30 بتوقيت السعودية.

ويسعي الجهاز الفني للزعيم السعودي بقيادة مدربه الروماني “رازفان لوشيسكو” الي تحقيق الفوز على ضيفه نادي أوراوا ريد ومواصلة النتائج الإيجابية على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية “الرياض” والذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج, وذلك فى ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا, وكان الزعيم قد تأهل الي دور النهائي بعدما أقصي نادي السد القطري.

فى المقابل سيسعي نادي أوراوا الياباني الي الخروج من ملعب محيط الرعب بنتيجة إيجابية قبل لقاء الحسم والمقرر له يوم 24-11-2019 على ملعب سايتاما باليابان.

وتأهل نادي اوراوا لنهائي دوي ابطال اسيا بعدما تفوق فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب على نادي جوانجزو الصيني بنتيجة 3-0.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل خلالها فريق ياباني للمباراة النهائية فى دوري أبطال آسيا بعدما حقق أوراوا ريد لقب البطولة على حساب الهلال السعودي عام 2017 وفاز فى مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1, وحصل كاشيما انتلرز على اللقب العام الماضي 2018.

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وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي الهلال السعودي فى جميع المسابقات:

التاريخ المسابقة النتيجة 18/10/2019 الدوري السعودي للمحترفين (الجولة7) الهلال 3-0 ضمك 22/10/2019 دوري أبطال آسيا (دور قبل النهائي) الهلال 2-4 السد القطري 27/10/2019 الدوري السعودي للمحترفين (الجولة8) الهلال 1-2 النصر 31/10/2019 الدوري السعودي للمحترفين (الجولة9) الفتح 3-3 الهلال 3/11/2019 كأس خادم الحرمين (دور32) الهلال 4-1 عرعر

وجدول آخر 5 لقاءات لنادي أوروا ريد الياباني فى جميع المسابقات: