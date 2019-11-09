رياضة | نجم ريال مدريد على أعتاب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على أعتاب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة إن نجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب الدولي الكولومبي خاميس روديجيز على أعتاب الانتقال للدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد الخروج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي

وأضافت ماركا: "‏خاميس مرة أخرى ، يمر بأيام رمادية في ريال مدريد ، لم يكن لدى اللاعب الكولومبي سوى القليل من الاستمرارية باللعب خلال هذا الموسم ، وبدأت أخبار رحيله في ميركاتو الشتاء تخرج للعلن، ويمكن أن يكون البريمر ليج هو المنقذ للكولومبي، بين الإصابات والقرارات الفنيّة يضيع خاميس رودريجز حيث لم يلعب هذا الموسم سوى بـ 422 دقيقة، وجد زيدان التوليفة التي تُحقق له النتائج الإيجابية، وبالتأكيد خاميس لم يكن من بين تلك التشكيلة".

وأردفت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"‏ مشكلة خاميس هي في مقصلة الإستمرارية التي قد تُطيح برقبة مسيرته الدولية مع كيروش الذي أكد بتصريحات سابقة أن اللاعب الذي لا يلعب بشكلٍ مستمر عليه البحث عن نادٍ جديد يجد فيه الإستمرارية والثبات على المستوى أو أن مكانه مُهدد في قائمة المنتخب الكولومبي، ‏لذا هناك مخرج لخاميس في ميركاتو الشتاء حيث أن المان يونايتد يضع عينه على خاميس وهناك آرسنال وتشلسي الذين يراقبون اللاعب عن كثب، وفقاً للصحافة الإنجليزية".

واختتمت ماركا تقريرها عن نجم ريال مدريد قائلة: "‏ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح إسم خاميس بقوة في ميركاتو البريمر ليج، حيث أن خاميس كان هدفاً لأندية البريمر ليج بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، لكن اللاعب أبدى رغبته في أن يكون لاعباً مهماً في مدريد والقتال لتحقيق النجاح مع الملكيّ الأبيض، ‏لكن الآن قد تختلف نظرة خاميس في البقاء ،خاصة مع رؤية شمس البريمر ليج تُنير في آخر النفق، لذا قد تبدأ قصة خاميس من جديد، يقترب ميركاتو الشتاء وتقترب معه تحركات الأندية في البريميير ليج وسيكون اسم خاميس مطروحاً بقوةٍ".