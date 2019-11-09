رياضة | انقلاب في برشلونة بسبب جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في برشلونة بسبب جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن العلاقة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان ثنائي برشلونة مازالت متوترة خلال الموسم الحالي.

وكشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن تدريبات برشلونة لا تشهد أي حديث أو تواصل بين ميسي وجريزمان.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي ولويس سواريز منزعجان حتى الآن من فيديو القرار الذي أصدره اللاعب الفرنسي في صيف 2018 ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة ولذلك يتم تجاهل جريزمان من جانب النجمين الأرجنتيني والأوروجوياني.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه هناك حالة من عدم الانسجام بين جريزمان وميسي على المستوى الفني، حيث كشفت الإحصائيات أن جريزمان تلقى 4 تمريرات فقط من ميسي أمام سلافيا براج في الجولة الماضية في دوري أبطال أوروبا بينما فشل نجم أتلتيكو مدريد السابق في منح ليونيل أي تمريرة خلال المباراة.

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يذكر أن جريزمان انضم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 120 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أنه هناك تطور مثير للغاية وقع في القضية التي رفعها أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره برشلونة بسبب صفقة أنطوان جريزمان أثناء فترة الانتقالات الصيفية في الفترة الأخيرة وذلك بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 120 مليون يورو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن قيمة الشرط الجزائي بعد الأول من يوليو الماضي في عقد جريزمان انخفض من 200 إلى 120 مليون يورو إلا أن نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد واثق من تواصل البرسا مع لاعبه قبل نهاية الموسم الماضي عندما كان الشرط الجزائي يقدر بـ 200 مليون يورو مما يعني وجوب دفع الفريق الكتالوني لهذا المبلغ وليس 120 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن قاضي التحقيق المعين من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اقترح فرض عقوبة مالية أو حرمان برشلونة من جماهيره عن طريق خوض مباراة محلية على ملعبه الكامب نو بدون حضور جمهوره.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد كان قد صرح بأن لديه أدلة على وجود مفاوضات بين برشلونة وأنطوان جريزمان قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي في مقتبل يوليو الماضي.