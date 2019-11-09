رياضة | غدا .. افتتاح الأكاديمية الإفريقية لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا .. افتتاح الأكاديمية الإفريقية لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد بحضور هشام نصر رئيس اتحاد اليد احتفالية بدء نشاط الاكاديمية الافريقية لكرة اليد واقامة الدورة الاولى للمدربين بحضور 31 مدرب من 17 دولة افريقية وذلك فى العاشرة من صباح الاحد بالمركز الأوليمبي بالمعادى وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقى لكرة اليد والاتحاد المصرى لليد لتفعيل نشاط الاكاديمية خلال الخمس سنوات القادمة .

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