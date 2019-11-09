رياضة | مؤتمر صحفي لشوقي غريب قبل مباراة غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفي لشوقي غريب قبل مباراة غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي مؤتمرًا صحفيًا فى الحادية عشر والنصف صباح غد الأحد استعداداً لمباراة غانا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويخوض منتخب مصر مرانه اليوم علي ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس إستعدادا لمواجهة النجوم السوجاء علي ستاد القاهرة الدولى يوم الإثنين.

Advertisements

وحقق المنتخب الوطنى الأولمبي امس الفوز علي منتخب مالي في اولى المباريات بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الدقيقة 30 من عرضيه متقنة من أحمد فتوح الظهير الأيسر، لتتصدر مصر المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وكان منتخبا الكاميرون وغانا قد تعادلا على استاد القاهرة الدولى أمس عقب مباراة مصر ومالي بهدف لكل منتخب.

يذكر أن الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب قد اصطحب اليوم ناصر ماهر لاعب وسط الفريق لأحد المراكز الطبيه لإجراء أشعه علي الكتف لمعرفة مدى خطورة الإصابة التى تعرض لها اللاعب أمس أمام مالي والتى ادت لخروجه من اللقاء وهو يبكي.