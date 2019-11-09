رياضة | سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترفض الطائرات فوق منزل قائد برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي مما فتح الباب إلى الحديث عن مجاملة اللاعب في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن سر عدم تحليق الطائرات فوق منزل قائد برشلونة الذي يقطن منطقة "لا جابا" الواقعة خارج مدينة برشلونة بمسافة 25 كم.

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وأوضحت أن منطقة لا جابا التي يسكن فيها ميسي هي منطقة يحظر بها الطيران وفقًا للمؤسسات البيئية في إسبانيا للحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية فيها.