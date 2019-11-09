رياضة | محمد صبحي لـ"الخليج 365 الرياضي": نستحق الفوز على مالي.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صبحي لـ"الخليج 365 الرياضي": نستحق الفوز على مالي.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد صبحي حارس مرمي منتخب مصر الأولمبي ونادى الزمالك عن سعادته بفوز منتخب مصر علي مالي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمقامة في مصر.

وقاد مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك مصر للفوز علي مالي بهدف دون رد برأسية رائعة في الدقيقة 30 من عرضيه متقنة من أحمد فتوح لاعب سموحه والظهير الأيسر للمنتخب الأولمبي .

وقال صبحي ل "الخليج 365 الرياضي": " الحمدلله علي الفوز علي منتخب مالي، كنا رجال وجميع اللاعبين أعطوا ما لديهم خلال اللقاء، وجميع اللاعبين لم تقصر خلال المباراة".

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وعن أدائه أمام مالى، قال :" الحمدلله نصيب وانا بجتهد وكل شئ علي ربنا والحمدلله علي التوفيق خلال المباراة ".

وعن إصابة ماصر ماهر وطاهر محمد طاهر، قال :" أقول لناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ألف سلامة عليكم، وبإذن الله سنفرحهم ونصعد لأولمبياد طوكيو 2020 ويكونوا معنا ".

وقدم محمد صبحي مباراة كبيرة بالأمس أمام منتخب مالي، وتصدى لأكثر من تسديدة خطيرة خلال اللقاء ليحافظ لمصر علي النقاط الثلاث الأولى بالمجموعه الأولى بكأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا يوم الأثنين القادم الموافق 11 نوفمبر المقبل، علي ستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة مساءا ضمن مباريات الكولة الثانية، وتعد ذلك المباراة هي الفيصل في صعود الفراعنه لنصف النهائي.