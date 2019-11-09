رياضة | نجم ليفربول في طريقه إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول في طريقه إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية عن سعي ريال مدريد لضم نجم وسط على طراز عالمي إلى صفوفه في الصيف المقبل وهو الهدف الذي كان يسعى له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فشل في ضمه.

وذكر موقع سبورتس مول أن الملكي ارتبط بعدة لاعبين بدايةً ببول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والذي تمسك ناديه به بالإضافة إلى كلا من كريستيان إريكسين وبرونو فيرنانديز نجمي توتنهام وسبورتنج لشبونة على الترتيب واللذان كانا ضمن الخيارات البديلة بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأفاد سبورتس مول بأنه بعد فشل الملكي في ضم نجم خط وسط قوي يُمكنه من تجديد دماء خط وسطه في الموسم الحالي فإنه سيسعى بقوة هذه المرة للفوز بخدمات أحد اللاعبين قبل نهاية الموسم الحالي وبداية الصيف المقبل Advertisements

وأوضح سبورتس مول أن الميرينجي يعاني من ترهل خط وسطه بالإضافة إلى تقدم سن النجم الكرواتي لوكا مودريتش وعدم استقرار مستوى بعض اللاعبين الآخرين مما جعل زيدان يعتمد على الشاب فيديريكو فالفيردي في بعض المباريات بشكل أساسي.

وأكد موقع سبورتس مول بأن الريال وجه أنظاره حالياً لنجم وسط ليفربول فابينيو حيث يعتقد مسئولي الملكي أن فابينيو مناسب تماماً لأجواء ملعب سنتياجو برنابيو كونه لاعب برازيلي ويمكنه الانسجام جيداً في فريق يضم العديد من اللاعبين البرازيلين على رأسهم مارسيلو وكاسيميرو كما أن النجم البرازيلي أثبت قيمته الفنية الكبيرة أثناء مشوار ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.