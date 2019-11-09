رياضة | السعودية تستضيف السوبر الإسباني والنهائي بـ12 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تستضيف السوبر الإسباني والنهائي بـ12 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 8 حتى 12 يناير المقبل على أن يحصل الفريق الذي يصل إلى النهائي على 12 مليون يورو.



وأفادت التقارير العالمية بأن برشلونة سوف يخوض كأس السوبر الإسباني كونه بطلًا للدوري بينما فالنسيا بطل الكأس وسيتواجد كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.



وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإسباني قرر إجراء قرعة لتحديد المواجهات في بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الإثنين المقبل في الرابعة مساءً بتوقيت مدريد العاصمة الإسبانية وسيكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.



وأوضحت التقارير أن المباريات الثلاث ستقام في مدينة جدة في السعودية على أن تحصل الفرق التي لم تتأهل إلى النهائي على 8.9 مليون يورو بينما الفريق المتوج بالبطولة والفريق الوصيف سيحصلان على 12 مليون يورو.



وذكرت التقارير أنه كان من المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف النهائي بينما يلعب أتلتيكو مدريد مع فالنسيا إلا أنّ الاتحاد الإسباني عاد وتراجع عن هذه التقسيمة وقرر إجراء القرعة بدلًا من تحديد الأمر مسبقاً.

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وكان برشلونة حقق بطولة السوبر الإسباني في النسخة الماضية بالفوز على إشبيلية في اللقاء الذي أقيم في المغرب.



وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اعترض على خوض السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية مؤكدًا أنّ البطولة قد تحقق أرباح مالية أكبر في مكان آخر.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية في سبتمبر الماضي عن اشتعال الصراع على إستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني بين السعودية وقطر في شهر يناير المقبل والتي سبق إقامتها منذ عامين في بلاد المغرب لتخرج عن دولة المغرب للعام الثاني على التوالي ليتوج بها في ذلك العام على حساب نادي إشبيلية.



وذكرت إذاعة كوبي الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اقترب من حسم مصير مكان إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها في الشهور المقبلة، حيث إن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني يمتلك خمسة عروض لإستضافة السوبر من دول الولايات المُتحدة الأمريكية والهند والصين وقطر والسعودية.



وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن روبياليس سيقوم باتخاذ قرار نهائي خلال الفترة القادمة مؤكدة على شدة المنافسة بين قطر والسعودية فهما الأقرب لحسم الصراع في إنتظار القرار النهائي من الاتحاد الإسباني في الأيام المقبلة.