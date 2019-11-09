رياضة | آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأولمبي لأشعة بأحد المراكز المتخصصة على " الكتف " لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة مالي التي أقيمت أمس.

ومن المقرر أن يتم تشخيص إصابة ناصر ماهر بعد ساعة من إجراء الأشعة وتحديد موقفه من اللحاق بالمباريات المتبقية بأمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر الاولمبي أمس الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في مصر حالياً، بينما تعادل منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.