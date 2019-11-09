رياضة | شوقي غريب يجهز ثنائي المنتخب الأوليمبي لمباراة غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يجهز ثنائي المنتخب الأوليمبي لمباراة غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة مع ثنائي الفراعنة عقب مباراة منتخب مالي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وافتتح المنتخب الوطني الأوليمبي مشواره ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفوز على منتخب مالي بهدف دون رد، والتي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي للمجموعة الأولى.

واجتمع غريب مع الثنائي محمد صادق وناصر منسي، عقب عودتهما للقائمة مجددا واستبدالهما في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

ودخل الثنائي بدلا من محمود مرعي وطاهر محمد طاهر، بعد تعرضهما للإصابة وعدم قدرتهما على المشاركة في البطولة، ليقرر غريب استبعادهما على الفور.

واجتمع غريب مع الثنائي المنضمين حديثا، حيث أكد لهما على ثقته الكاملة في قدراتهما الفنية، مطالبا إياهم بالحفاظ على مكانهم والقتال من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وأحزر المنتخب الأوليمبي، أول ثلاث نقاط في مشوار مجموعته الأولى والتي تضم أيضا "غانا والكاميرون" والتي انتهت مواجتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب غانا الأوليمبي، يوم 11 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.

وتقام مباراة مصر الأوليمبي ومنتخب غانا الأوليمبي، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.