رياضة | مصطفى رياض يقود العروبة العماني لربع نهائي كأس السلطان قابوس

فاز فريق العروبة العماني على نظيره الخابورة بهدفين مقابل هدف ليتأهل لدور الثمانية في منافسات كأس السلطان قابوس .

ووصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي العروبة الي دور ال 8 لكأس قابوس المعظم بالمجهودات المضنية التي بذلها المدرب المصري مصطفي رياض وقيادته الناجحة للفريق ومعة عبد الوهاب محمد المخيني المشرف الرياضي للفرق الرياضية بالنادي إلى جانب نخبة متميزة من لاعبي واداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة العماني.

واشاد مصطفي رياض مدرب نادي العروبة العماني بمجهودات لاعبي فريق نادي العروبة بالفوز بهذة المباراة والصعود لدور الثمانية مما يعد إنجازا متميز للاعبي نادي العروبة.

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كما توجة رياض بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي برئاسة سعادة السيد حمد عبد الله المخيني لدعمهم ورعايتهم الدائمة للفريق وشكر الكابتن مصطفي رياض كافة محبي نادي العروبة علي التشجيع الدائم للفريق.

وأحرز هدفي نادي العروبة كل من المهاجم رقم 77 سولا ماتوفو من ضربة جزاء بينما احرز الهدف الثاني المدافع رقم 5 سيرجيو يوي

وقال مصطفي رياض أن فريق نادي العروبة يتكون من مجموعة متميزة من اللاعبين المتميزين وهم كل من إبراهيم الراجحي وسولا ماتوفو ومحمد ناصر وسويني حديد ومحمود خميس وفايز المخيني وارنست باو وطارق حمد وفراس خميس وسيرجيو يوي وخالد العلوي.