رياضة | تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي تشكيل فريقه لمباراة كريستال بالاس في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

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خط الدفاع: جيمس وتوموري وكورت زوما وإيمرسون

خط الوسط: نجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش وماسون مونت وويليان وبوليسيتش

خط الهجوم: تامي أبراهام

فيما ضمت دكة البدلاء ويلي كاباييرو، سيزار أزبلكويتا، أندرياس كريستنسن، جيلمور، هودسون أودوي، ميكي باتشواي، أويلفيه جيرو