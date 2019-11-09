رياضة | "الهارب" ينعش خزينة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهارب" ينعش خزينة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاستقبال أول دفعة من الغرامة الموقعة على اللاعب الهارب سليماني كوليبالي لاعل النجم الساحلي التونسي، والمقدرة بمبلغ مليون و400 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتلقى الأهلي، شيكا من إدارة النجم الساحلي التونسي، بمبلغ 200 ألف دولار خلال الساعات المقبلة، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين الشهر الماضي لإنهاء أزمة اللاعب وتمكنه من المشاركة مع فريقه بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف النجم الساحلي التونسي، في وقت سابق عن نجاحه في التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة فريق الأهلي المصري يقضي بانتقال اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي إلى صفوف النادي التونسي، بعد الاتفاق على دفع الغرامة الموقعة.

وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للفريق التونسي في تصريحات له عقب نهاية الاتفاق "سنراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنعلمهم بالاتفاق النهائي الذي تم توقيعه مع الأهلي، سيتم تأهيل سليماني في فترة الانتقالات المقبلة في مطلع ديسمبر المقبل".

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وأضاف عاشور: "بإمكان اللاعب بداية التدريب مع بقية اللاعبين، ونأمل أن نجد مع كوليبالي الحلول الإضافية لخط الهجوم".

وكان كوليبالي رحل عن الأهلي في شهر مايو 2017 وحصل مسؤولو الفريق المصري على حكم بتغريمه مليون و400 ألف دولار.

وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادي بارتيك ثيسل الإسكتلندي قبل أن يوقع مع النجم الساحلي في أغسطس 2018 ما دفع الأهلي إلى المطالبة بمستحقاته المالية من اللاعب.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الجاري، على الملعب الأوليمبي برادس في تونس، بالجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".