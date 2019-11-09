اونلاين | كول كورة Hilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الزعيم NOW

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بث مباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على الأسطورة يوتيوب من خلال موقع ميركاتو داي، في أهم مباريات اليوم السبت 9-11-2019، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال اسيا 2019، على ملعب محيط الرعب في العاصمة السعودية الرياض.

نادي الهلال السعودي بات الآن على بُعد خطوات من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، لكن عليه أولاً تجاوز عقبة أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الذهاب المقرر اليوم السبت قبل أن يُفكر في الطريقة التي سيحتفل بها على منصة التتويج في اليابان باللقب الذي طال انتظاره منذ.

رفاق الهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميز متصدر لائحة هدافي دوري أبطال آسيا هذا الموسم بـ 10 أهداف سيتحتم عليهم نسيان ما جرى أمام أوراوا بالذات في نهائي عام 2017، وبدء صفحة جديدة لتفادي الضغط العصبي والتسرع أمام المرمى.

ميدو يُحذر

وجه نجم نادي أياكس أمستردام وتوتنهام السابق “أحمد حسام ميدو” بعض التحذيرات إلى لاعبي نادي الهلال السعودي، في حديث خص به القناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019، قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ميدو الذي درب نادي الوحدة السعودي في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويدرب حاليًا نادي مصر المقاصة، حذر الهلال من السرعات العالية التي يتمتع بها فريق أوراوا ريد الياباني، وإلا قد يواجه نفس سيناريو مباراة إياب نصف النهائي عندما خسر من السد القطري.

وقال ميدو للقناة الإخبارية السعودية “المباراة ليست بالسهلة، مواجهة صعبة جدًا. يجب أن تكون أحداث نصف نهائي دوري الأبطال أمام السد القطري درس لكل لاعب من لاعبي الهلال”.

وأضاف “إذا تكررت نفس الأخطاء الدفاعية التي اُرتكبت من قبل أمام الفريق الياباني، سيواجه الهلال مشكلة حقيقية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يتمتع أوراوا بسرعات عالية ومهارات فردية، وهذا أكثر ما أخاف على الهلال منه”.

وواصل “أتمني التوفيق للهلال في مباراة الغد، يستطيع أن يكون بطلاً لآسيا هذا العام، لامتلاكه الكثير من اللاعبين الكبار مع مدير فني مميز، وأظن أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية ساعد الهلال على التقدم نحو نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، وإن كان القرار ظلم اللاعب المحلي، لكنه ارتقى بمستوى الدوري السعودي”.

وأنهى بقوله “اليوم يوجد في كل فريق سعودي من 4 إلى 5 لاعبين أجانب على أعلى مستوى، وهذا أحدث طفرة، ويعجبني بافتيمبي جوميس لاعب الهلال، مهاجم جبار وشرس، وعندهم لاعبين مميزين في كل الخطوط، وهو كفريق يُجيد قراءة المنافس ويستطيع تغيير خطته خلال سير اللعب بتنوع تكتيكي رائع”.

التذاكر نفدت

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نفدت تذاكر مباراة الذهاب بعد طرحها بخمس دقائق فقط، حسب ما أكدته الشركة الراعية لتسويق وبيع التذاكر “صلة”.

وأكد عضو شرف الهلال الداعم “الأمير الوليد بن طلال” استعداده لحضور مباراة الذهاب من المدرجات لمؤازرة الفريق وتشجيعه على تجاوز بطل اليابان.

وسبق لنادي أوراوا الياباني الفوز على الهلال في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي 2017 بنتيجة (1/2)، ويأمل عشاق الهلال ألا يتكرر نفس السيناريو ويتمكن فريقهم من بلوغ نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ قبل تغيير نظام البطولة بدءًا من مونديال الأندية 2021.

وقرر مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقًا) تغيير نظام كأس العالم للأندية لتقام في الصيف بدلاً من الشتاء، على أن تضم البطولة 24 فريقًا، ويكون لقارة أوروبا نصيب الأسد بـ 8 فرق ثم أميركا الجنوبية بـ6 فرق، و3 فرق من أميركا الشمالية، و3 فرق من آسيا ومثلهم من أفريقيا، بالإضافة إلى مقعد للمحلق بين آسيا وأفريقيا.

سلاح المعيوف

كشف الحارس الدولي السعودي “عبد الله المعيوف” عن تحدي الهلال لممثل اليابان “أوراوا ريد دياموندز” في المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا بسلاح الحماس والقتالية للظهور بصورة تليق بتاريخ الموج الأزرق، ولرد الاعتبار من هزيمة عام 2017.

وخسر الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا بنتيجة 1/2، ويسعى لرد الصاع صاعين بدءًا من مباراة الذهاب المقرر لها يوم غد السبت 9-11-2019 على ملعب محيط الرعب.

وتواجد عبد الله المعيوف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة اليوم الجمعة، وقال في بداية حديثه “نريد أن نظهر بصورة تُشرف كرة القدم السعودية، ونحقق نتيجة إيجابية غدًا”.

وأضاف “نستعد لهذه المباراة منذ وقت مُبكر. سندخل اللقاء مُتسلحين بالحماس والثقة في مواجهة أوراوا يوم غد، ونأمل في أن نظهر بالشكل الذي يليق في الهلال وجمهوره. الأخطاء الدفاعية التي حدثت الفترة الماضية واردة، هي مُجرد تفاصيل صغيرة في كرة القدم وسنعمل على تفاديها خلال الفترة المقبل”.

وختم المعيوف في الحديث الذي نقلته القناة الرياضية السعودية “نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية وأن نكون عند حسن ظن الجميع. هذا ثالث نهائي للهلال خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويجب أن نحقق اللقب هذه المرة، نحن متحمسون للمواجهة ومتأكدين من دعم كبير سنجده من جماهيرنا”.

وكان الهلال بلغ نهائي دوري أبطال آسيا بعد ليلة صعبة أمام السد القطري في مباراة إياب الدور نصف النهائي، حيث فشل في الاستفادة من فوزه العريض بمباراة الذهاب في الدوحة بنتيجة 4/1، وخسر بنتيجة 4/2 على ملعب محيط الرعب في الإياب، ليظل جمهوره ولاعبيه على أعصابهم حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.