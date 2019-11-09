اونلاين | «شووت Gomez» مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن Hilal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «شووت Gomez» مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن Hilal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي فريق الهلال السعودي نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا، لخوض مباراة الذهاب التي ستقام على أرضية استاد جامعة الملك سعود.

وكان الهلال قد تأهل إلى النهائي بعد الإطاحة بالسد القطري في الدور السابق، أما أوراوا الياباني فقد انتصر على غاونغجو إفرغراند الصيني.

وتحمل مواجهة الغد أهمية كبيرة للهلال الذي يحتاج للفوز بها من أجل الحصول على أفضلية في مباراة العودة التي ستقام في ملعب ساتياما معقل الفريق الياباني.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

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مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

ويدخل الهلال المباراة متسلحًا بخط هجوم ناري سجل 23 هدفًا في البطولة، تحت قيادة الفرنسي بافيتمبي جوميز، بينما استقبل مرماه 14 هدفًا، أما أوراوا فقد استطاع زيارة مرمى الخصوم 19 مرة، واهتزت شباكه 9 مرات.

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم

تبدأ مباراة الهلال ضد أوراوا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم بتوقيت السعودية والسادسة والنصف بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

تعرض قناة beinsport HD1 عبر شاشتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.