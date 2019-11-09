اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الريال مباشر جودة متعد

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معرفة موعد مباراة ريال مدريد وايبار اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الاسباني

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القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية