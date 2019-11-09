اونلاين | «اون لاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت beIN mTAcH رابط ريال مدريد متعدد «NOW»

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معلومات مباراة ريال مدريد وايبار

البطولة : الدوري الاسباني 2019 .

موعد المباراة : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية.

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تاريخ المباراة : السبت الموافق 9-11-2019 .

القنوات الناقلة : بي إن سبورت 3 .

التعليق الصوتي :معلق علي محمد علي.

ملعب المباراة : ملعب ستاد البلدي إبوروا.

نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .