اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر ، يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لإستضافة مباراة ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدورى الأسباني للعام 2019 / 2020 ، يحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة ، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتلقي الهزيمة في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد ، مباراة اليوم سوف تسبب ضغط كبير علي الفريق وذلك بسبب أن نادي ريال مدريد يملك نفس العدد من النقاط ، ولكن فرق الأهداف لصالح البلوجرانا ، حيث سجل الفريق 29 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف فقط ، لذلك يجب علي البارسا الفوز اليوم حتي لا يفقد مركزه لصالح الملكي .

مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر

يقام اللقاء اليوم بين فريقي برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر وذلك في يوم السبت الموافق 9 – 11 – 2019 ، وذلك علي كامب نو ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Bein Sports HD3 ، توقيت اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

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مشاهدة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر

سوف يتم تغيير الرابط الخاص بمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر قبل اللقاء بنصف ساعة ، وفي حالة توقف البث المباشر يمكنك إعادة تحميل الصفحة أو الضغط علي مفتاح F5 من الكيبورد لإعادة التحميل .