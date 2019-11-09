اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي وبالاس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش تشيلسي GOAL Chelsea

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مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

يلتقي فريقا تشيلسي وكريستال بالاس، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، وذلك في إطار مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما يحل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 15 نقطة.