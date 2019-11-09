اونلاين | رابط كورة اون لاين بث مباشر تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر رابط ماتش Chelsea يلا شوت PLUS رابط مباراة تشيلسي اليوم beIN

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يتواجد نادي كريستال بالاس في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد كريستال بالاس

ومن المتوقع أن يدخل نادي تشيلسي مباراة اليوم صد كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: زوما، توموري، أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو.

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خط الوسط: كانتي، ويليان، كوفاسيتش.

خط الهجوم: هودوسون أودوي، بوليسيتش، تامي إبراهام.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.