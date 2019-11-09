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تعرف على الدولة المستضيفة لكأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحيفة إسبانية عن الدولة التي ستستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد خلال شهر يناير عام 2020.

تستضيف البطولة

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البطولة ستقام على أرض المملكة العربية السعودية، وتحديدًا على ملعب "الجوهرة" في جدة مقابل 50 مليون يورو.

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نظام جديد لبطولة السوبر الإسباني

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن منذ فترة، عن النظام الجديد للبطولة، وهو عبارة عن مشاركة 4 فرق وهي بطل الدوري، بطل الكأس وصاحبي المركز الثاني والثالث في .

حيث يشارك كل من (بطل الدوري)، فالنسيا (بطل الكأس)، أتلتيكو مدريد (ثاني الدوري) وريال مدريد (ثالث الدوري) في النسخة الأولى من المسابقة المحلية بشكلها الجديد.

موعد إجراء القرعة

وستقام قرعة البطولة يوم الإثنين القادم، 11 نوفمبر، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة "مدريد" والتي ستقام في الفترة من 8 وحتى 12 يناير 2020.

وسيحصل الفريقان الذين سيبلغوا الدور النهائي على 12 مليون يورو، بينما سيحصل الخاسر في نصف نهائي البطولة على 8.9 مليون يورو.

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