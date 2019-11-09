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شكرا لقرائتكم خبر عن بارتوميو يصدم جمهور برشلونة والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
رئيس نادي برشلونة بارتوميو
صرح رئيس نادي برشلونة "بارتوميو" بعض التصريحات بشأن مدرب الفريق الاسباني "ارنستو فالفيردي" الذي يمر بفترة صعبة مع الفريق الكتالوني في هذا الموسم .
وقال بارتوميو في تصريحاته اليوم: فالفيردي لديه القدرة على تشكيل فريق جديد، نعتقد بانه المُدرب المثالي لقيادة مزيج بين اللاعبين الشباب والخبرة ولا توجد نية حول رحيله عن الفريق.
وتحدث بارتوميو عن فشل النجم البرازيلي كوتينهو مع النادي قائلا ؛ إنسجام كوتينهو مع الفريق لم يكون سهلاً لهذا فضلنا إعارته هذا الموسم إلى بايرن ميوينخ ، ويبقى كوتينهو دائماً نجم عالمي كبير الوصول إلى برشلونة ليس سهلاً ، ديمبلي كان سيء الحظ بسبب إصاباته المتكررة ولكننا نحن نثق في موهبته.
وطالبت الجماهير الكتالونية بإقالة المدرب الحالي للفريق ارنستو فالفيردي بسبب سوء النتائج التي يقدمها النادي في الفترة الاخيرة من تعثرات في الليجا الاسبانية ومسابقة دوري ابطال اوروبا ، ولكن كان لرئيس النادي رأي اخر .
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