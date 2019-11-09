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خاميس رودريجيز يقترب من البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

اعلنت صحيفة "صن" البريطانية ان رئيس نادي الاسباني "فلورنتينو بيريز" قد اخبر وكيل اللاعب خاميس رودريجيز بإمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي القادم .

 

 

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وخرج النجم الكولومبي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، رغم اصرار النادي علي عدم بيع اللاعب الي بايرن ميونخ في بداية هذا الموسم وضمه الي صفوف الفريق ، ولكن لم يقدم اللاعب الاداء المنتظر منه .

واضافت الصحيفة ان اندية القمة في الدوري الانجليزي يتسابقون علي الحصول بخدمات النجم الكولمبي ، وذكرت الصحيفة ، ان ومانشستر يونايتد وارسنال ، هم الاقرب للحصول علي خدمات اللاعب .

وذكر التقرير أن زيدان قد يستخدم رودريجيز في صفقة تبادلية يحصل على إثرها على الفرنسي بول بوجبا، الذي يعتبر هدفًا في سانتياجو برنابيو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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