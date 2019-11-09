شكرا لقرائتكم اضراب سائقي باريس سبب نسيان كأس العالم للسرعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الجدل سببها نسيان منتخب مصر لكرة السرعة كأس العالم في باريس بعد الفوز به عن جدارة واستحقاق وبتفوق كاسح على جميع المنتخبات الأخرى.

ونجح منتخب مصر لكرة السرعة فى تحقيق بطولة العالم في فرنسا والتى أقيمت في الفترة من 24 إلى 28 من شهر أكتوبر الماضى، وحصد منتخب مصر 8 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم للكبار، وتم حصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية فى بطولة الناشئين.

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وعلم الخليج 365 أن سبب نسيان الكأس هو اضراب سائقي القطارات في باريس، الأمر الذي أجبر البعثة المصرية على استقلال اتوبيس للتوجه من تولوز لباريس الأمر الذي استغرق أكثر من 12 ساعة واصاب اللاعبين بإرهاق شديد، الأمر الذي تسبب في نسيان وسرقة بعض الحقائب الخاصة باللاعبين بخلاف كأس العالم.

واستعاد مسئولو اتحاد كرة السرعة كأس العالم بعد طلبه ليصل على أحد الطائرات ويتم وضعه في مقر الاتحاد.