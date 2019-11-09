شكرا لقرائتكم محمود جابر: يجب حسم المنتخب الاولمبى التأهل أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضيف المدير الفنى السابق للأسماعيلى :"بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة مالى أمس لا يقلون فى المستوى عن العناصر التى شاركت بشكل أساسى مما يؤكد أن المنتخب الاولمبى يملك عناصر مباشرة بإمكانها التتويج باللقب".
يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
فاز منتخب مصر الاولمبى أمس، الجمعة، على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثانى و الثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.
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