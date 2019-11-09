شكرا لقرائتكم محمود متولى يُكرر سيناريو على معلول فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الجدل سببتها تجدد إصابة محمود متولى مدافع النادى الأهلى، بتمزق فى العضلة الخلفية، وفقاً لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذى أكد انفراد الخليج 365 فى هذا الشأن.

وأكد الطبيب الألمانى، الذى تم عرض عليه نتائج أشعة السونار الخاصة بمحمود متولى على هامش معسكر الإمارات، أن إصابة اللاعب تجددت وسيحتاج للعلاج لمدة 5 أسابيع من الآن.

وكان محمود متولى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى مع انطلاق الموسم الأمر الذى أحتاج لـ5 أسابيع للعلاج قبل أن يعود للتأهيل الا أن اللاعب سرعان ما تجددت اصابته.

وتُعيد إصابة محمود متولى للأذهان إصابة على معلول نجم دفاع الأهلى، والذى تعرض لإصابة مشابهة فى موسم 2017 وبعد انتهاء العلاج ومع أول مشاركة له تجددت الإصابة واحتاج اللاعب لنفس المدة للتعافى.