شكرا لقرائتكم النقاز يطير لـ"تونس" ويكشف موقفه من عروض الرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، إلى تونس، تمهيداً لانضمامه إلى نسور قرطاج بعد انضمامه لقائمة معسكر منتخب تونس، الذى سينطلق غداً الأحد، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا وغينيا الاستوائية فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وشهدت الفترة الماضية حديث التونسى حمدى النقاز حول تلقيه عروضاً سيناقشها مع إدارة نادى الزمالك فى المرحلة المقبلة وفى نفس الوقت كشف مصدر مسؤول بالزمالك لـ"الخليج 365" إن النادى الأبيض لن يقوم بالتفريط فى خدمات أي لاعب من القوام الأساسى فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.

ومن جانبه كشف مصدر مقرب من النقاز لـ"الخليج 365" تعليقاً على تلك العروض إنه حالياً كل تركيزه ينصب مع منتخب بلاده ثم سيعود للتركيز مع الفريق الأبيض فى المواجهات القادمة حيث يرتبط فريقه بمواجهتين الأولى يوم 25 من شهر فبراير الجارى مع إنبى فى الجولة السادسة بالدورى والثانية يوم 30 من الشهر ذاته مع مازيمبى الكونغولى.

وعن هوية العروض شدد المصدر ذاته إنه لم يتلقى عروض رسمية حتى الآن لذا فضل غلق الملف فى الوقت الحالى فى إشارة منه إلى إن العروض التى كان يتحدث عنها النقاز "شفهية" عبر وسطاء.